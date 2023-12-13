خلاف حاد بين نتنياهو وبايدن بسبب حرب غزة

الشارقة - اميمة ياسر - يبدو أن الصدام بين الرئيس الأميركي جو بايدن، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بات وشيكا.

من جانبه أقر رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو بوجود خلاف مع الرئيس الأمريكى جو بايدن بشأن الحـرب فى غـزة

وفى منشور على منصة إكس قال نتنياهو، إنه يقدر الدعم الأمريكى لتدمير فصائل المقاومة وإعادة المحتجزين ويأمل أن يتوصل مع حكومة بايدن إلى اتفاق بشأن مستقبل غزة بعد الحرب.

وشدد على أنه لن يسمح لإسرائيل بأن تكرر خطأ اتفاقية أوسلو التى اعترفت خلالها بسلطة حكم ذاتى فلسطينى انتقالى، قائلا إن "غزة لن تكون للفصائل"

وانتقد بايدن الحكومة الإسرائيلية التى وصفها بالمتشددة التى لا تريد حل الدولتين وكان أشار فى كلمة له يوم الإثنين إلى وجود خلافات بينه وبين نتنياهو، وقال إن "إسرائيل بدأت تفقد الدعم الدولى بسبب الحرب على غزة التى أودت بحياة آلاف المدنيين الفلسطينيين"، كما دعا رئيس الوزراء الإسرائيلى إلى إجراء تغيير على حكومته اليمينية المتطرفة.