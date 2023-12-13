أمام إسـ ـرائيل فرصة تاريخية لاستعادة أراضيها .. حاخام إسـ ـرائيلي : سيناء حتى نهر النيل جزء من أرض إسـ ـرائيل

الشارقة - اميمة ياسر - قال الحاخام الإسـ ـرائيلي اليميني المتشدد عوزي شرباف، إنه يجب عودة الاستيطان إلى غـ ـزة، وأن كلا من شبه جزيرة سيناء ونهر النيل أراض إسـ ـرائيلية.

وأضاف الحاخام المتطرف خلال مؤتمر "الاستيطان في قطاع غـ ـزة"، الذي عقد بتل أبيب وبحضور أعضاء الكنيست، وفق صحيفة "هآرتس" أن "أمام إسـ ـرائيل فرصة تاريخية عظيمة لاستعادة أراضيها التوراتية".

وتابع: "قطاع غـ ـزة هو القضية، وفي هذه المرحلة العظيمة لدينا فرصة تاريخية مع اقتراب مجئ المسيح، فنحن في أيام فتح لنا فيها فتح عظيم للاستمرار في تحرير أرض إسـ ـرائيل في جنوب البلاد في غـ ـزة وما حولها".

وأضاف قائلا: "لا شك إننا في حاجة إلى الصلاة وبذل كل ما في وسعنا من أجل تحرير منطقة سـ ـيناء بأكملها حتى نهر النيل، فهذه المنطقة جزء لا يتجزأ من أرض إسـ ـرائيل وهي مقدسة بقدسية أرض إسـ ـرائيل".