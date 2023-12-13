المقاومة الفلسطينية: استهداف 3 دبابات ميركافا شرق خان يونس

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية حماس، استهداف 3 دبابات ميركافا شرق مدينة خان يونس بقذائف "الياسين 105" وعبوات "شواظ".

وأشارت القسام، عبر قناتها بتطبيق "تيليجرام، مساء الأربعاء، إلى استهداف جرافة صهيونية من نوع D9 بقذيفة "الياسين 105" في تل الزعتر شمال قطاع غزة.

وأكدت، في وقت سابق اليوم، أنها استهدفت دبابتي ميركافا صهيونتين في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة بقذائف "الياسين 105"، ودكت غرف القيادة الميدانية لإسرائيل في المحور الجنوبي لمدينة غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل.