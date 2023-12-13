سوريا تعتقل 4 أشخاص بتهمة الخيانة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أقدمت الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري على اعتقال 4 أشخاص بتهمة الخيانة وإعطاء معلومات وإحداثيات لإسرائيل لقصف مواقع تابعة لحزب الله اللبناني في العاصمة دمشق، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس.

وقال المرصد إن المنطقة، التي جرى استهدافها من قبل الطيران الإسرائيلي في السيدة زينب ومحيط مطار دمشق الدولي وتنتشر فيها مزارع ومقرات عسكرية تابعة لحزب الله اللبناني، شهدت استنفارا أمنيا مكثفا من قبل عناصر الحزب، وإعادة انتشار عقب القصف الإسرائيلي.

ووفق المرصد، تكرر في الآونة الأخيرة قصف تلك المنطقة جوا من قبل الطيران الحربي، موقعا خسائر بشرية في صفوف عناصر الحزب والعاملين معه.