العراق يتعهد بملاحقة مهاجمي البعثات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعهد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني بملاحقة منفذي الهجمات على البعثات الدبلوماسية والمستشارين.

وأكد خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن «على التزام العراق بحماية البعثات الدبلوماسية والمستشارين وقدرة القوات الأمنية العراقية على القيام بواجباتها في ملاحقة منفذي الهجمات على البعثات الدبلوماسية، من دون تدخل أية جهة خارجية».

وقال «إن العراق حريص على بناء علاقات شراكة وتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، والعمل المشترك نحو مواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية والمناخية، بما يدعم جهود ترسيخ الاستقرار في المنطقة».

وأكد وزير الخارجية الأمريكي استمرار العمل المشترك والتواصل مع العراق، قائلا «نرحب بإجراءات الحكومة العراقية لتأمين البعثات الدبلوماسية والسفارات العاملة بالعراق، وملاحقة العناصر التي تقف وراء الهجمات عليها».

وحسب بيان للحكومة العراقية أمس، جرى خلال الاتصال الهاتفي استعراض عدد من المواضيع والملفات في العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، وسبل تعزيزها، فضلا عن التطرق إلى أهم التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.