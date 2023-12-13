حراك أممي لصياغة سلام جامع في اليمن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يشهد ملف مسار مشاورات السلام في اليمن حراكا أمميا وإقليميا نشطا نحو وقف الحرب، وفتح الموانئ والطرقات وصرف الرواتب، وصدر عن مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ بيان بشأن تحركات لصياغة سلام جامع.

وقال المكتب، في بيان مقتضب «اختتم مكتب المبعوث الأممي الخاص لليمن هانس غروندبرغ، اجتماعا تشاوريا في عدن ضم 200 من المشاركات بين خبيرات وأكاديميات وفاعلات سياسيات وناشطات في المجتمع المدني من جميع أنحاء اليمن».

وأوضح البيان أن الاجتماع كرس لمناقشة «رؤيتهن وأولوياتهن لصياغة سلام جامع» بالتزامن مع تحركات مكثفة، وأنباء عن وضع اللمسات الأخيرة لإنهاء الحرب في اليمن.

من جهة أخرى، أعلنت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة «أونمها»، عن سقوط 10 ضحايا نتيجة انفجار ألغام أرضية ومخلفات الحرب خلال شهر نوفمبر الماضي.

وأوضحت البعثة الأممية أنها سجلت خلال شهر نوفمبر المنصرم، 8 حوادث انفجارات ألغام، أدت لسقوط عشرة ضحايا، منهم 3 قتلى و7 جرحى في الحديدة.

وأكدت أن جميع الضحايا من المدنيين بينهم أطفال، مشيرة إلى أنهم سقطوا في مديريات الحالي والتحيتا وبيت الفقيه والخوخة وحيس.

وزرعت الميليشيات الحوثية أكثر من مليوني لغم، تسببت بمقتل وإصابة ما يزيد عن 20 ألف مدني، بحسب تقارير حقوقية.

من جهة أخرى صعدت ميليشيات الحوثي من تكرار الهجمات والتهديدات للملاحة الدولية في البحر الأحمر، باستهداف جديد لناقلة نفط ترفع علم جزر مارشال قادمة من الهند ومتجهة نحو قناة السويس وعليها طاقم مسلح، وكشف مسؤول أمريكي أن صاروخين أطلقا من مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن أخطآ إصابة ناقلة تجارية بالقرب من مضيق باب المندب أمس.

وأضاف المسؤول، «إن سفينة حربية أمريكية أسقطت في الوقت عينه طائرة مسيرة يعتقد أنها تابعة للحوثيين كانت تحلق في اتجاهها خلال الحادث، لكنه أكد أن أحدا لم يصب بأذى في الهجوم.

في حين أظهرت صور أقمار صناعية أن السفينة المستهدفة، ناقلة نفط وكيماويات، كانت ترفع علم جزر مارشال، متجهة شمالا نحو قناة السويس، حسب ما نقلت أسوشييتد برس، كما بينت أنها كانت قادمة من الهند، وعلى متنها طاقم أمني مسلح، في المقابل، لم يتبن الحوثيون على الفور الهجوم.

وكانت الهجمات الأخيرة التي شنها الحوثيون المدعومون من إيران على سفن بالقرب من مضيق باب المندب، أثارت قلقا دوليا على سلامة الملاحة، وتخوفا أيضا من توسع الصراع.

ورسم الهجوم الأخير مخاوف جديدة من احتمال تعرض شحنات البضائع والطاقة القادمة عبر قناة السويس للخطر أيضا، كما فاقم القلق من احتمال اتساع تأثير الصراع بين إسرائيل وحماس المستعر في قطاع غزة.

مشاهدات يمنية: