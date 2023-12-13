الأردن يحبط محاولات تسلل وتهريب

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- بواسطة أيمن الوشواش - أحبط الجيش الأردني أمس محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أحبط الجيش الأردني أمس محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية. وأوضح الجيش في بيان أنه جرى تطبيق قواعد الاشتباك مع المهربين مما أدى إلى فرارهم إلى العمق السوري، وبعد تمشيط المنطقة تم العثور على 119 ألف حبة كبتاجون، و14800 حبة ترامادول، و1748 كف حشيش، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

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