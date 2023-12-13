السفير المنزلاوى يبحث مع السفير طلال المطيري سبل تعزيز التعاون بين الكويت والجامعة العربية

ياسر رشاد - القاهرة - استقبل السفيرالدكتور خالد بن محمد منزلاوي الأمين العام المساعد للشؤون السياسية الدولية للجامعة العربية بمكتبه اليوم الأربعاء السفير طلال خالد المطيري مندوب دولة الكويت الدائم والجديد لدى جامعة الدول العربية.

وأفاد دكتور خالد منزلاوى فى بيان له عقب اللقاء أن تم تبادل وجهات النظر حول أهم القضايا العربية المعني بها قطاع الشؤون السياسية الدولية بالجامعة العربية.

واضاف البيان أن تم كذلك استعراض أوجه التعاون في الفترة المقبلة بين دولة الكويت والجامعة العربية فيما يخص تكثيف الجهود لخدمة القضايا التي تهم الجانب العربي.

ومن جهة أخري، أكد السفير الدكتور المنزلاوي، أن المواقف والمساعي التي اتخذتها روسيا الاتحادية مؤخراً على الساحة السياسية، لاسيما فيما يتصل بالقضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، كشفت عن اهتمامها المتزايد بتعميق الشراكات مع العالم العربي.

جاء ذلك خلال لقاء الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية، في مكتبه بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، سفير دولة روسيا الاتحادية لدى جمهورية مصر العربية السفير جيورجي بوريسينكو؛ وذلك في إطار الوقوف على اللمسات الأخيرة في مرحلة التحضير لعقد الدورة السادسة من منتدى التعاون العربي الروسي، المقرر عقدها بمدينة مراكش في المملكة المغربية الأربعاء الموافق 20 ديسمبر الجاري، فضلاً عن مناقشة مشاريع الوثائق المزمع صدورها عن تلك الدورة.

وأوضح الأمين العام المساعد للشئون السياسية الدولية، أهمية مواصلة تعزيز آليات التعاون مع دولة روسيا الاتحادية، وعبر عن تطلعه في أن تخرج الدورة السادسة من المنتدى بنتائج طموحة وفعالة، بما يلبي تطلعات الجانبين العربي والروسي.