المقاومة الإسلامية بالعراق تستهدف قواعد أمريكية ردا على جرائم بحق أهل غزة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت المقاومة الاسلامية في العراق ، أنها استهدفت قاعدتين أمريكيتين في سوريا، وفي مخيم الركبان.

وقالت المقاومة في بيان نشرته عبر صفحتها: " بسم الله الرحمن الرحيم "أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ" صدق الله العلي العظيم، رداً على الجرائم التي يرتكبها العدو بحق اهلنا في غزة ، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدتين للاحتلال الأمريكي بسوريا وهما قاعدة التنف و قاعدة الاحتلال في مخيم الركبان، بالطائرات المسيّرة، وقد أصابت أهدافها بشكل مباشر".

وأضافت، أن مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، استهدفوا قاعدة الاحتلال الامريكي في حقل العمر النفطي بسوريا ، برشقة صاروخية، وحقل كونيكو النفطي بسوريا، بواسطة الصواريخ، أصابت هدفها بشكل مباشر.