التحفظ على 17 طن سكر مُهرب من مبادرات مكافحة الغلاء في البحيرة

ألقي القبض على الشخصين، وتحفظت الحملة على الكمية المضبوطة، وحرر المحضر اللازم، واتخذت الإجراءات القانونية حيال المخالفة.

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، حملة تموينية على أسواق مدينة دمنهور، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة صور الغش التجاري والتدليس.

محمد يوسف

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