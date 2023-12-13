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التحفظ على 17 طن سكر مُهرب من مبادرات مكافحة الغلاء في البحيرة

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محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، حملة تموينية على أسواق مدينة دمنهور، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة صور الغش التجاري والتدليس.

أسفرت الحملة عن ضبط 17 طن سكر مدعم خاص بمبادرات مكافحة الغلاء والذي يباع للمواطنين بسعر 27 جنيه جمعها شخصان لإعادة طرحها بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة.

ألقي القبض على الشخصين، وتحفظت الحملة على الكمية المضبوطة، وحرر المحضر اللازم، واتخذت الإجراءات القانونية حيال المخالفة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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