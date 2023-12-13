سمير فرج يكشف تفاصيل الخلافات بين أمريكا وإسرائيل بشأن غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنينى:

كشف اللواء الدكتور سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، تفاصيل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم أمس بالموافقة على وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضاف فرج، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن 153 ممثلًا عن الدول صوتوا بالموافقة على وقف إطلاق النار مقابل 10 دول فقط بما يؤكد وجود إجماع عالمي لوقف إطلاق النار.

وأعرب المفكر الاستراتيجي، عن أسفه في الوقت ذاته كون قرارات الجمعية العامة ليست ملزمة، مؤكدًا وجود بوادر خلاف بين الرئيس الأمريكي جو بايدن وبنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال، بسبب حكومته المتطرفة، ومطالبته بسرعة حل الدولتين.

وأوضح فرج، أن مستشار الأمن القومي الأمريكي سوليفان سيسافر إلى إسرائيل غدًا، متوقعًا أن سوليفان سيؤكد لنتنياهو رفض الولايات المتحدة ضرب المدنيين في قطاع غزة، ومطالبة الاحتلال بهدنة سريعة، فضلًا عن مناقشة ماذا بعد الحرب.

وأردف فرج: إن الحكومة الإسرائيلية تريد استمرار الحرب مقابل رفض ذلك بشكل صريح من بايدن، لذلك اعترف نتنياهو أمس بوجود خلافات مع بايدن بشأن المستقبل في غزة.

وأشار فرج، إلى أن بوريل، أمين عام الاتحاد الأوروبي، انتقد رفض نتنياهو حل الدولتين بما يعني أن الجميع يسعى لوقف الحرب في غزة.