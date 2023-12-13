عسكريون إسرائيليون: ارتفاع عدد قتلى جيش الاحتلال سببه تغيير التكتيكات في القتال

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن عسكريين إسرائيليين، اليوم الأربعاء، تصريحات تفيد بأن ارتفاع عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي يعود لتغيير التكتيكات في القتال.

وأوضح المسؤولون العسكريون أنه يتعين علي جيش الاحتلال الإسرائيلي القتال بطريقة أكثر أمانا لجنوده عبر الدبابات والطائرات.

فيما أخذت الصحيفة الامريكية عن مصدر مطلع قوله إن هناك انتقادات في صفوف جيش الاحتلال مفادها أن القتال لا يسير على ما يرام.

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