رحلة سياحية مجانية لـ٥٠ طفل من ذوي الهمم بالأهرامات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قامت الإدارة العامة للسياحة، اليوم الأربعاء، بتنفيذ رحلة سياحية مجانية بالمنطقة الأثرية بالهرم لعدد 50 طفل من أصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة، تم ترشيحهم من مديرية التضامن الاجتماعى، بمتابعة من عزة وهدان، مدير إدارة السياحة بالمحافظة.

وجاءت الزيارة فى إطار احتفال العالم باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، وتوجهات الدولة باتخاذ ما يلزم من إجراءات تنفيذية تستهدف تمكين ذوى الهمم ودمجهم في جميع المبادرات التي تقوم الدولة بتنفيذها، إلى جانب تنشيط الحركة السياحة الداخلية، وتعريف الشباب بمقومات بلدهم السياحية والأثرية؛ للحفاظ عليها، وليكون كل فرد منهم سفيرًا للسياحة المصرية.

وتم التنسيق مع مدير عام منطقة آثار الهرم، حيث شمل برنامج الزيارة الاهرامات وأبو الهول والبانوراما، وقام الأطفال بالتقاط العديد من الصور التذكارية معبرين عن سعادتهم بتلك الزيارة.

ويأتي ذلك؛ تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بأهمية رفع الوعي السياحي والأثري لدى المواطنين، بجميع فئاتهم ومراحلهم العمرية وثقافاتهم، وتحت إشراف هند عبد الحليم، نائب المحافظ لشئون تنمية البيئة وخدمة المجتمع.

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