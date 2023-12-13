بعد قرار الفيدرالي.. تثبيت أسعار الفائدة في قطر والإمارات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

قرر البنك المركزي في كل من قطر والإمارات تثبيت أسعار الفائدة لديهما وذلك بعد قرار مماثل من الاحتياطي الفيدرالي "البنك المركزي الأمريكي" اليوم.

وقرر مصرف قطر المركزي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير لتصل للإيداع إلى 5.75%، وللإقراض إلى 6.25%.

وقال مصرف قطر المركزي، على موقعه الإلكتروني، إنه سيستمر في تقييم الأوضاع الاقتصادية، والأخذ في الاعتبار جميع الجوانب التي قد تؤثر على الاستقرار المالي.

وأضاف أنه سيقوم بمراجعة سياسته النقدية عند الاقتضاء لمعالجة أي تغيرات في المتطلبات الاقتصادية.

كما قرر مصرف الإمارات المركزي تثبيت سعر الأساس على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة دون تغيير عند 5.40%.

ويأتي ذلك بعد أن قرر الاحتياطي الفيدرالي مساء اليوم الأربعاء، تثبيت سعر الفائدة، عند نطاق بين 5.25 و5.5%، وهو ما جاء موافقا للتوقعات، وذلك بعد اجتماع استمر لمدة يومين.