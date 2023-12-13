شكرا لقرائتكم خبر عن النائب جمال الشورى: مشاركة المصريين بالانتخابات خطوة لبناء الجمهورية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب جمال الشورى، عضو مجلس النواب، إن مشاركة المواطنين فى العملية الانتخابية بهذا الشكل يؤكد أن الشعب يقف خلف الدولة المصرية، ورسالة للعالم بأن الجميع صفا واحدا يدعم رؤية الدولة في بناء الجمهورية الجديدة.

وأكد الشورى أن هذه المشاركة غير المسبوقة تعكس وعى المصريين، وأن الجميع يعلم أن الفترة الحالية التى تمر بها المنطقة حرجة تتطلب تكاتف من قبل الجميع، وكالعادة كان المصريون على العهد على قدر كبير من المسئولية الوطنية لدعم وطنهم، مشيدا بالتيسيرات التي قدمتها الدولة والهيئة الوطنية للانتخابات لتسهيل عملية الانتخاب وفي مقدمتها تفعيل لجان المغتربين.

وأضاف عضو مجلس النواب أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة المستقلة المنوط بها إدارة العملية الانتخابية، حيث تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وهو ما بعث برسائل طمأنة للمواطنين أن الانتخابات تجري في مناخ من الديمقراطية والنزاهة والشفافية، وانعكس ذلك على الحشد الانتخابى.