شكرا لقرائتكم خبر عن السفير حسين هريدى: الدول العربية تتحرك من أجل الوقوف إلى جانب الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السفير حسين هريدى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن الموقف المصرى ثابت وواضح برفض تصفية القضية الفلسطينية ورفض التهجير القسرى، وهو ما يؤكد سلامة الموقف المصرى فى دعم الشعب الفلسطيني.

وأضاف مساعد وزير الخارجية الأسبق، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن تصريحات الولايات المتحدة الأمريكية تؤكد رفضها إجبار الفلسطينيين على التهجير القسرى، وهو الموقف الذي تصر عليه الدولة المصرية.

وأوضح حسين هريدى أن الدول العربية تتحرك بالتعاون والتنسيق مع الدول الإسلامية على عدة أصعدة من أجل الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ليس فقط في قطاع غزة للتصدى لهذا العدوان، ولكن في الضفة الغربية أيضا.

ولفت مساعد وزير الخارجية الأسبق إلى أن القاهرة استضافت في أكتوبر الماضي مؤتمر القاهرة للسلام، ثم استضافت المملكة العربية السعودية القمة العربية الإسلامية المشتركة وانبثق عنها اللجنة الوزارة العربية الإسلامية المشتركة ومن ضمنها مصر وكلفت هذه اللجنة الوزارية زيارة عواصم الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، وكان آخر زيارة في الولايات المتحدة الأمريكية الجمعة الماضية، كما طرحت المجموعة العربية مشاريع قرارات سواء بالجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن .