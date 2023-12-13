شكرا لقرائتكم خبر عن النائب كريم طلعت: نسبة مشاركة المصريين فى الانتخابات الرئاسية فاقت التوقعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وأضاف السادات فى بيان له أن هذا المشهد أكد حرص المصريين على رسم مستقبل أفضل لوطنهم ولأولادهم، فضلا عن إرسال رسالة قوية للعالم مفادها أنهم يعملون جيدا كم التحديات والصعوبات التي تحيط بيهم من كل جانب، وأنهم بجانب دولتهم وقيادتها ومؤسساتها".

وأشار السادات إلى الدور الذي قام به حزب مستقبل وطن منذ بدء الدعاية الانتخابية، ودعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي رمز النجمة، حتى توقف الدعاية وحث المواطنين على الدور والمشاركة، منوها بأن هذه الانتخابات ستشكل علامة فارقة فى تاريخ الأحزاب السياسية فى مصر، موجها الشكر للشعب المصري على ممارسة حقوقه الدستورية من خلال مشاركته فى العملية الانتخابية.

ووجه عضو مجلس النواب تحية شكر وتقدير للهيئة الوطنية للانتخابات على الدور الذي قامت به فى إجراء الانتخابات الرئاسية 2024 والإشراف عليها، موضحا نزاهتها ووقوفها على مسافة واحدة من الجميع، كما وجه تحية شكر وإجلال للقوات المساحة والشرطة على جهودهم فى تأمين العملية الانتخابية.