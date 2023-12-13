"أنصار الله": لو احتشدت أساطيل الأرض إلى البحر الأحمر لن تجلب الأمان لإسرائيل وسفنها

أشار عضو المكتب السياسي لـ"أنصار الله" اليمنية عبد الملك العجري، الى أن "السبيل الوحيد لعودة الهدوء في البحر الأحمر مرتبط بعودة الهدوء لغزة". وأكد العجري، أنه "لو احتشدت أساطيل الأرض إلى البحر الأحمر لن تجلب الأمان لإسرائيل وسفنها".

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