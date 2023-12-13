"آكسيوس": إدارة بايدن تعلق مرة أخرى ترخيص بيع أكثر من 20 ألف بنقدية أميركية الصنع لإسرائيل

نقل موقع "آكسيوس" عن مسؤولين أميركيين، أن "إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تعلق مرة أخرى ترخيص بيع أكثر من 20 ألف بندقية أميركية الصنع لإسرائيل"، لافتاً الى أن "تعليق ترخيص بيع البنادق لإسرائيل جاء لمخاوف من هجمات مستوطنين بالضفة الغربية".

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