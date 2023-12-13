"هآرتس" تؤكد مقتل إسرائيليين بنيران الجيش في 7 تشرين الاول

كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، الثلاثاء، عن مقتل إسرائيليين "خطأ" بنيران صديقة في بلدات غلاف قطاع غزة يوم 7 تشرين الأول الماضي.
واوضحت "هآرتس" إن الجنود الإسرائيليين قاتلوا المئات من عناصر حماس "خلال المذبحة". وأضافت: "كان هناك عدد محدود (دون ذكر رقم) من الحالات التي تم فيها تحديد مدنيين وقوات إسرائيلية عن طريق الخطأ على أنها جهات معادية".
وتابعت: "تعتقد مصادر في الجيش أن هذه الحالات معزولة وصغيرة مقارنة بعدد الإسرائيليين الذين قتلوا على يد قوة النخبة التابعة لحماس، التي نفذت هجوم 7 تشرين الاول، رغم أن الجيش لم يحقق في مدى تورط مدنيين في مثل هذه الحوادث".
وأشارت الصحيفة إلى أنه "بحسب مصادر عسكرية فإن تجنب الجيش دراسة أحداث 7 تشرين الاول ينبع من الظروف غير العادية التي عملت فيها قواته". وأوضحت أنه "منذ بداية الحرب، قُتل نحو 1200 إسرائيلي، معظمهم على يد حماس في 7 تشرين الاول، وقُتل عدد قليل منهم بنيران حزب الله".
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