"هآرتس" تؤكد مقتل إسرائيليين بنيران الجيش في 7 تشرين الاول

كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، الثلاثاء، عن مقتل إسرائيليين "خطأ" بنيران صديقة في بلدات غلاف قطاع غزة يوم 7 تشرين الأول الماضي.

واوضحت "هآرتس" إن الجنود الإسرائيليين قاتلوا المئات من عناصر حماس "خلال المذبحة". وأضافت: "كان هناك عدد محدود (دون ذكر رقم) من الحالات التي تم فيها تحديد مدنيين وقوات إسرائيلية عن طريق الخطأ على أنها جهات معادية".

وتابعت: "تعتقد مصادر في الجيش أن هذه الحالات معزولة وصغيرة مقارنة بعدد الإسرائيليين الذين قتلوا على يد قوة النخبة التابعة لحماس، التي نفذت هجوم 7 تشرين الاول، رغم أن الجيش لم يحقق في مدى تورط مدنيين في مثل هذه الحوادث".

وأشارت الصحيفة إلى أنه "بحسب مصادر عسكرية فإن تجنب الجيش دراسة أحداث 7 تشرين الاول ينبع من الظروف غير العادية التي عملت فيها قواته". وأوضحت أنه "منذ بداية الحرب، قُتل نحو 1200 إسرائيلي، معظمهم على يد حماس في 7 تشرين الاول، وقُتل عدد قليل منهم بنيران حزب الله".