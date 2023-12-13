نقلت سيارة اسعاف تابعة لمركز عين بعال التطوعي في كشافة الرسالة الاسلامية، الفتاة السورية ع - الخطيب ( 14 عاماً )، وهي مصابة بحالة اختناق جراء تسرب لمادة الغاز في منزل ذويها في بلدة عين بعال، ولكنها ما لبثت وفارقت الحياة.

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل فتاة السورية اختناقا جراء تنشقها مادة الغاز في عين بعال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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