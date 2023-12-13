ميقاتي التقى المالكي وعبداللهيان في سويسرا وبحثوا بالاوضاع في المنطقة

التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع وزير خارجية فلسطين رياض المالكي، خلال مشاركتهما في المنتدى العالمي للاجئين المنعقد في مدينة جنيف في سويسرا، وتم البحث في الوضع في غزة والمساعي الجارية لوقف العدوان الاسرائيلي عليها.

كما اجتمع ميقاتي مع وزير خارجية ايران حسين أمير عبد اللهيان، في مشاركة وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب

وسفيرة لبنان في سويسرا رلى نور الدين وسفير لبنان لدى الامم المتحدة في جنيف سليم بدورة ومدير مكتب وزير الخارجية السفير وليد حيدر، وتم تبادل الرأي في شأن الاوضاع في المنطقة.

كذلك اجتمع ميقاتي مع وزير خارجية الاردن ايمن الصفدي.