أقامت جمعية الملاك ميخائيل قيتولي بمناسبة عيد الميلاد المجيد وبرعاية وحضور وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار، وبدعم من "sos chretien d 'orient" حفلين ميلاديين اليوم الاربعاء. وأُقيم الحفل الاول في مدينة جزين لطلاب مدرسة القلبين الاقدسين، والحفل الثاني في دير سيدة مشموشة لطلاب مدرسة سيدة مشموشة ومدرسة سان نيقولا عين المير . وحضر الحفلين أكثر من 800 طفل وطفلة وتضمن كل حفل عرض لمسرحية (مع صديقتنا لولا ) للاطفال و توزيع هدايا العيد.

كانت هذه تفاصيل خبر حجار رعى احتفالات ميلادية لـ800 طفل وطفلة في جزين وعين المير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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