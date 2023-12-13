قوات النخبة الإسرائيلية تنكسر أمام المقاومة الفلسطينية.. مقتل قائد الكتيبة 13 في لواء جولاني و9 من جنوده

الشارقة - اميمة ياسر - دخلت الحرب على قطاع غزة شهرها الثالث، حيث تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها الموسعة غير المسبوقة ضد فلسطيني الضفة الغربية على إثر حرب الإبادة في القطاع الممتدة منذ 7 أكتوبر الماضي، ردًا على عملية طوفان الأقصى.

وزادت إعدادات الشهداء في قطاع غزة لتتخطى الـ18 ألف شهيد أغلبهم من الأطفال والنساء.

وتستمر قوات الاحتلال في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع، وسط اشتباكات عنيفة وتفاقم الكارثة الإنسانية.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الأربعاء، مقتل 10 عسكريين على يد "كتائب القسام" في حي الشجاعية شمال القطاع أمس الثلاثاء، لافتًا إلى أن بين القتلى قائد الكتيبة 13 في لواء "جولاني".

وأعلن جيش الاحتلال، في بيان جديد، عن مقتل جنديين إضافيين في معارك شمال القطاع هما العقيد اسحق بن باشيت 44 عاما، قائد لواء جولاني، والرقيب عيران ألوني موفقيم 19 عامًا مقاتل في الكتيبة 51 لواء جولاني، في معركة شمال غزة.

- معلومات عن لواء "جولانين"

.تأسس في 22 فبراير 1948 قبل إنشاء دولة الاحتلال.

.شارك في معارك عديدة بحسب موقع جيش الاحتلال الإسرائيلي على الإنترنت.

.أول الألوية التي انضمت لجيش الاحتلال.

.ينتمي لسلاح المشاة وهو من قوات النخبة.

.تخضع وحداته وخاصة "إيغوز" لتدريبات قاسية واختبارات صارمة، تتعلق بنصب الكمائن واستراتيجيات الاستطلاع والتمويه.

.لدى وحداته قدرات بدنية وقتالية عالية.

.يضم اللواء في صفوفه آلاف الجنود.

.تمركز في البداية في الوديان والتلال في الجليل الأدنى.

.مقره معسكر يقع بين عكا ونهاريا.

.انضم عناصر اللواء إلى العصابات الصهيونية التي كانت موجودة قبل نشأة إسرائيل.

. خدم عدد كبير من القادة السياسيين والعسكريين في الكيان الصهيوني.

.خدم فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، أرئيل شارون، وكان قائد سرية عام 1948.

.خدم فيه السياسي الإسرائيلي البارز والوزير السابق جدعون ساعر.

.خدم فيه رئيس الأركان السائق، غابي أشكنازي.

.يتكون اللواء من عدة كتائب ووحدات عددها 7 بحسب المكتبة الافتراضية اليهودية.

- اللواء متهم بارتكاب جرائم ضد العرب

بحسب "سكاي نيوز" عربي لاحقت جنود اللواء اتهامات بارتكاب جرائم ضد الفلسطينيين، والعرب على مدار عقود.

وشارك اللواء في أغلب المعارك البارزة في تاريخ دولة الاحتلال، وقاتل قوات لبنان وسوريا والأردن والعراق، بحسب موقع جيش الاحتلال.

كما شارك اللواء في العدوان الثلاثي على مصر عام 1956 باحتلال منطقة رفح، وفتح الباب أمام دخول القوات الإسرائيلية لسيناء.

وكانت أبرز معارك اللواء تل الفخار مع الجيش السوري عام 1967، في أطراف هضبة الجولان.

كما قاد اللواء عملية السور الواقي التي اقتحم فيها الجيش الإسرائيلي الضفة الغربية عام 2022، وخاصا اقتحام مخيم جنين حيث دارت معركة طاحنة في تلك الحقبة.

وفي حرب 2006 شارك اللواء في معركة ضد مقاتلي حزب الله في بنت جبيل، جنوبي لبنان، وفي السنوات الأخيرة، خاض لواء جولاني معاركه في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وفي حرب عام 2014، خاض اللواء قتالًا عنيفا مع مقاتلي حركة حماس، وأصابوا قائد اللواء نفسه حينها غسان عليان.