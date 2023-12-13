تجاوزا كل ما توقعته المخابرات الإسرائيلية .. محلل عسكري إسرائيلي : الجيش الإسرائيلي فقد الأفضلية في مسار القتال بغزة

الشارقة - اميمة ياسر - رأى محلل عسكري إسرائيلي بارز، اليوم الأربعاء، أن جيش الاحتلال فقد "الأفضلية" في مسار القتال في غزة، مؤكدا أن السيطرة على حي الشجاعية شمالي القطاع "لاتزال بعيدة المنال".

وقال المحلل عاموس هارئيل، في مقال تحليلي بصحيفة "هآرتس" العبرية، إن الظروف القتالية ميدانيا والالتحام من مسافات قريبة بين الجيش الإسرائيلي وعناصر حماس "قلل من الأفضلية النسبية التي يتمتع بها الجيش الإسرائيلي في مجال التكنولوجيا والاستخبارات".

كما وصف شبكة الأنفاق التي أقامتها حماس، بأن "حجمها وتعقيدها تجاوزا كل ما توقعته المخابرات الإسرائيلية".

واعتبر أن هذه الظروف "زادت أيضا من عدد الضحايا الإسرائيليين"، وفقا لوكالة الأناضول.

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي "لا يزال بعيدا عن السيطرة على حي الشجاعية شرق مدينة غزة (شمال)، آخر معقل متبق لحركة حماس في شمال القطاع، والموقع الذي يشهد قتالا مستمرا".

وأضاف: "لا يزال الجيش الإسرائيلي بعيدًا عن السيطرة على المنطقة (في إشارة لحي الشجاعية)، وفي مخيم جباليا للاجئين تضاءلت المقاومة إلى حد ما في الأيام الأخيرة".

وتابع: "القتال نفسه بواسطة المشاة، وإلى حد كبير أيضا الدبابات، يتم من مسافة قريبة جدا وفي مناطق كثيفة البناء، تم تدمير بعضها فقط، مما يُمكن مجموعات من مقاتلي حماس من الاشتباك مع الجيش الإسرائيلي، في بعض الحالات على مسافة بضعة أمتار فقط".

وأردف: "تقلل هذه الظروف من بعض الأفضلية النسبية التي يتمتع بها الجيش الإسرائيلي في مجال التكنولوجيا والاستخبارات، وتزيد من عدد الضحايا الإسرائيليين".