شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن البرلمان العربي: الشعب المصري رسم لوحة وطنية أبهرت العالم وهو الرابح الأكبر من العملية الانتخابية والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

هنأ عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي الشعب المصري بمناسبة انتهاء عملية التصويت في انتخابات الرئاسة المصرية، واصفا إيها بأنها كانت بمثابة عرس ديمقراطي وتمثل مرحلة جديدة ومهمة من مسيرة التطور والتنمية الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية.

وأشاد رئيس البرلمان العربي بسير عملية الانتخابات، التي جرت على مدار ثلاثة أيام، مؤكدا أنها اتسمت بالحيادية والنزاهة والإقبال غير المسبوق من قبل الناخبين.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده “العسومي” بمناسبة متابعة البرلمان العربي لانتخابات الرئاسة المصرية بأكبر وفد في تاريخه، مضيفا أن البرلمان العربي بصدد إعداد تقرير شامل بخصوص متابعة سير العملية الانتخابية تمهيدا لرفعه إلى الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأوضح ” العسومي” أن وفد البرلمان العربي قام بزيارة أكبر عدد ممكن من اللجان الانتخابية في عددٍ من المحافظات المصرية بهدف تكوين رؤية شاملة ودقيقة عن سير العملية الانتخابية.

وأكد رئيس البرلمان العربي أن من أهم الملاحظات التي استوقفت وفد البرلمان العربي خلال متابعته للانتخابات هي نسبة المشاركة المرتفعة وغير المسبوقة للناخبين، مبدياً إعجابه وتقديره الشديد لعراقة وأصالة الشعب المصري، الذي يثبت كل يوم أنه شعب فريد من نوعه.

وأضاف “العسومي” أنه في الكثير من الدول، قد تؤدي التحديات الداخلية والخارجية إلى عزوف المواطنين عن المشاركة في الانتخابات، ولكن في الحالة المصرية، دفعت هذه التحديات المواطنين المصريين، في الداخل والخارج، إلى الالتفاف حول دولتهم والوقوف وراءها في هذه المرحلة الحاسمة، وخرجوا بأعداد غير مسبوقة للإدلاء بأصواتهم في أهم استحقاق انتخابي تشهده البلاد، مضيفا أن الشعب المصري رسم لوحة وطنية أبهرت العالم أجمع، وأنه هو الرابح الأكبر من هذا الاستحقاق السياسي.

وأضاف “العسومي” ملاحظة وفد البرلمان العربي لارتفاع نسبة مشاركة الشباب من الجنسين في هذه الانتخابات، وكذلك مشاركة المرأة بكثافة في عملية التصويت، بما يعكس حالة الوعي الوطني الكبير التي صاحبت هذا الاستحقاق المهم.

وأضاف “العسومي” أن تلك الانتخابات بكل ما حملته من معاني وطنية نبيلة، تمثل انعكاساً لثقة المواطن في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد في مختلف المجالات.

وفي نهاية المؤتمر الصحفي، أثنى رئيس البرلمان العربي على الجهود الحثيثة التي بذلتها الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى، من أجل التحضير والإعداد لتلك الانتخابات وتنظيمها على نحو يليق بمكانة وحضارة الدولة المصرية، كما أشاد بالجهود الكبيرة التي قام بها رجال القضاء من خلال إشرافهم على اللجان الانتخابية وأدائهم المهني المشرِّف دائما، وأشاد كذلك بالجهود المخلصة التي بذلها رجال الشرطة في تأمين سير العملية الانتخابية من أولها إلى آخرها.