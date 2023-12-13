صحة غزة: مستشفى “كمال عدوان” تحت النار والحصار

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

كشفت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس أن قوات إسرائيلية فتحت النار على غرف مرضى في مستشفى بشمال قطاع غزة، ما يثير مخاوف على سلامة 12 طفلاً في عناية الأطفال.

وقال المتحدث أشرف القدرة في بيان اليوم الأربعاء، إن القوات الإسرائيلية تشدد حصار واستهداف مستشفى “كمال عدوان” وإطلاق النار باتجاه غرف المرضى والساحات.

وبحسب القدرة فإنه “نخشى وفاة 12 طفلا في عناية الأطفال نتيجة تركهم بلا حليب وبدون أجهزة دعم الحياة”.

اقتحام وجمع الرجال

والثلاثاء، أعلن القدرة أن القوات الإسرائيلية قامت باقتحام مستشفى كمال عدوان في شمال القطاع، وقامت بجمع الرجال في الساحة.

وأكد القدرة في بيان الأربعاء أن القوات الإسرائيلية تحتجز مدير المستشفى أحمد الكحلوت وعددا من أفراد الطاقم، مشيرا إلى أنهم تعرضوا “للاستجواب تحت التعذيب وحرمانهم من الطعام والشراب” بينما تم إطلاق سراح عدد منهم في وقت لاحق.

وسبق للقوات الإسرائيلية أن اقتحمت مستشفيات أخرى في قطاع غزة بينها مستشفى الشفاء.

وبحسب الأمم المتحدة، لا يوجد حاليا سوى مستشفى واحد في شمال غزة قادر على استقبال المرضى.

هجوم مباغت

وشنت حركة حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر هجوما مباغتا على البلدات الإسرائيلية الحدودية مع قطاع غزة أسفر عن مقتل 1200 شخص غالبيتهم من المدنيين وقضى معظمهم في اليوم الأول، وفقا للسلطات الإسرائيلية.

وردت إسرائيل بقصف قطاع غزة كما باشرت عملية برية في 27 من الشهر ذاته. وقتل في القصف الإسرائيلي أكثر من 18 ألف شخص في قطاع غزة.