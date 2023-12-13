هنية: منفتحون على نقاش أية مبادرات يمكن أن تفضي إلى وقف العدوان

المنامة - ياسر ابراهيم - قال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، مساء اليوم الأربعاء، إن المقاومة الفلسطينية منفتحة على نقاش أية أفكار أو مبادرات يمكن أن تفضي إلى وقف العدوان على قطاع غزة.

وفي خطاب له بشأن أخر تطورات الوضع في القطاع، أضاف هنية أن الحركة تبذل مع الأطراف المختلفة جهود لإغاثة السكان في غزة من خلال إدخال المساعدات.

وحذر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس من أن "أي رهان على ترتيبات في غزة أو في القضية الفلسطينية دون حركة حماس وفصائل المقاومة هي وهم وسراب".

وتابع: "نرحب بالقرار الذي صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس والذي ينص على وقف إطلاق النار".

وحول المعارك البرية في القطاع، أوضح هنية أن المقاومة الفلسطينية توقع خسائر فادحة في صفوف جيش الاحتلال بمناطق مختلفة في غزة.

وأكد على أن الحركة راقبت في الفترة السابقة "مواقف غربية لافتة بشأن العدوان على غزة، سيكون لها تأثيراتها على المدى القريب والبعيد".

وفي رسالة إلى أهالي قطاع غزة، قال هنية: "إلى أولئك الذين يعيشون تحت القصف وفي الخيام وفي أماكن النزوح، ويشيعون الشهداء ويضمدون الجرحى ويعيشون بين الألم والأمل، في ظل صمودكم الأسطوري ومقاومتنا الباسلة، وفي ظل الحراك السياسي مع الأشقاء والأصدقاء، فإننا نرى أن هذه المعركة البطولية تقترب من نهايتها المشرقة".

العربي الجديد