الجيش الإسرائيلي يدمر حيا سكنيا جنوب لبنان

القاهرة - كتب محمد نسيم - شن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد 10 ديسمبر 2023 ، غارات جوية على بلدة عيترون الحدودية في جنوب لبنان، ما أدى الى تدمير حي سكني "بأكمله"، بحسب وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.



وقالت الوكالة، إن "العدو الاسرائيلي صعّد من وتيرة اعتداءاته، وتسببت غارات شنتها مقاتلاته الحربية في تدمير حي كامل بعيترون، حيث سُويت العديد من المنازل السكنية بالأرض".



كما استهدف الجيش الإسرائيلي بالقذائف المدفعية أطراف بلدة الناقورة الساحلية، فيما أطلقت طائرة مسيرة إسرائيلية صاروخا استهدف محيط مسجد بلدة مروحين الحدودية، في قضاء صور (جنوب).



وفي السياق، أعلن "حزب الله"، في بيان، أن مقاتليه "استهدفوا موقعي زبدين ورويسات العلم في تلال كفرشوبا ومزارع شبعا اللبنانية المحتلة بصواريخ بركان".



وفي وقت سابق الأحد، أعلن "حزب الله"، في بيان، أن "المقاومة نفذت هجوما جويا بطائرات مسيرة انقضاضية على مقر قيادة مستحدث لجيش الاحتلال الإسرائيلي في القطاع الغربي، جنوب ثكنة يعرا، وأصابت أهدافها بدقة، وأوقعت عددًا من الإصابات في صفوف جنوده".



وصباح الأحد، شهدت المنطقة الحدودية في جنوب لبنان قصفاً متبادلا، حيث شن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات جوية وقصف مدفعي على محيط بلدات لبنانية، فيما أعلن "حزب الله" استهداف مواقع عسكرية إسرائيلية عدة.

المصدر : وكالات