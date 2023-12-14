الأرصاد تحذر: زيادة مفاجئة في درجات الحرارة بسبب مرتفع جوي.. فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

طمأنت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، المواطنين، بشأن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة بعدما شهدت البلاد أمس واليوم سقوط أمطار متفاوتة الشدة في معظم محافظات شمال البلاد.

وأضافت غانم، غانم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن البلاد شهدت الأيام الماضية انخفاض في قيم درجات الحرارة بسبب منخفض جوي متعمق بشكل كبير في طبقات الجو العليا.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن المنخفض الجوي بدأ يتحرك اليوم نحو بلاد الشام، مما يساهم في انخفاض فرص سقوط الأمطار خلال الساعات الماضية على الدولة المصرية، متوقعة تراجع فرص سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة لتكون أمطار خفيفة.

ولفتت، إلى أنه اعتبار من الغد ستتلاشى فرص سقوط الأمطار تمامًا على جميع مناطق الجمهورية، لافتة أن مرتفع جوي في طبقات الجو العليا سيعيد الشعور بالأجواء المشمسة خلال فترة النهار.

وحذرت منار غانم، من عودة الشبورة المائية اعتبارًا من الغد على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مؤكدة في الوقت ذاته بأن كثافة الشبورة لن تصل إلى الضباب كما حدث الأسبوع الماضي.

وأشارت عضو الأرصاد الجوية، إلى أنه من المتوقع ارتفاع درجات الحرارة غدًا الخميس بواقع درجتين لتسجل 23 درجة على القاهرة الكبرى، مضيفة أنه خلال الأيام المقبلة ستتراوح العظمى ما بين 23 و24 درجة، بينما ستكون الأجواء باردة خلال فترة الليل لتسجل 14 درجة على القاهرة الكبرى.

ونصحت منار غانم، بضرورة اصطحاب جاكت أثناء فترة الليل المتأخرة والصباح الباكر كون الفارق بين درجات الحرارة خلال الليل والنهار يمكن أن تصيب بنزلات برد.

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