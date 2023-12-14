مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: نقترب من لحظة توقف العمليات العسكرية في غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال مندوب فلسطين في منظمة الأمم المتحدة رياض منصور، مساء اليوم الأربعاء، إن كافة قرارات الأمم المتحدة هي قرارات ملزمة للدول الأعضاء وليس للنزهة.

وأوضح منصور في تصريحات تلفزيونية لقناة "الجزيرة مباشر" أنه طرح القضية الفلسطينية على أساس العدالة وتمت الموافقة على قرار الجمعية العامة، مشيرا إلى انتهاجه سلوكا إنسانيا لتوسيع التأييد الدولي لفلسطين.

وأكد منصور أن لحظة توقف العمليات العسكرية في غزة اقتربت، حتى تدخل المساعدات، لافتا إلى أن مندوب الاحتلال الإسرائيلي جلعاد إردان يتمنى أن تندثر الأمم المتحدة بمؤسساتها.

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