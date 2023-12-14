حذر رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام زواره من تطيير جلسة التشريع الخميس، وقد نمى إليه ان نواب القوات سيرابضون في بهو المجلس ولن يدخلوا الى الجلسة قبل طرح اقتراح التمديد لقادة الاجهزة الامنية، ليرد بري قائلا "ما يمزحوا معي"
واردف بري امام زواره عن القوات، بحسب ما نقلت قناة "الجديد"، "ما يمزحوا معي انا نبيه بري اذا ظلوا خارج الجلسة سأوقفها ولتتحمل الحكومة مسؤولياتها".
كانت هذه تفاصيل خبر بري امام زواره عن القوات: ما يمزحوا معي انا نبيه بري اذا ظلوا خارج الجلسة سأوقفها ولتتحمل الحكومة مسؤولياتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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