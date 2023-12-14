البيت الابيض: واشنطن عبّرت لإسرائيل عن "مخاوف" حيال سقوط ضحايا مدنيين في غزة

أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة عبّرت لإسرائيل عن مخاوفها حيال سقوط ضحايا مدنيين في غزة، بعدما حذّر الرئيس جو بايدن الدولة العبرية من أنها قد تخسر الدعم الذي تحظى به بسبب "قصفها العشوائي" في القطاع.

ولدى سؤاله عن تصريحات أدلى بها بايدن للمانحين من أجل حملة إعادة انتخابه، قال الناطق باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي "راودتنا مخاوف". وأضاف في تصريحاته للصحافيين "عبرنا عن هذه المخاوف بشأن تواصل هذه الحملة العسكرية مع الإقرار في الوقت ذاته أن حماس هي التي بدأت".

وتابع أن بايدن أعرب عن هذه المخاوف "علنا وبشكل خاص" لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو. وأضاف أن إسرائيل أظهرت "نية واضحة" بخفض عدد الضحايا المدنيين، بما في ذلك عبر تقليص عدد ضرباتها الجوية منذ استأنفت عملياتها في أعقاب انهيار هدنة مع حماس. لكنه أكد "أحيانا في الحروب لا تطبق الخطط الأمثل بالطريقة المرجوة".

كما قلل كيربي من أهمية تصريحات بايدن بأن على نتانياهو "تبديل" سياسته المعارضة لحل الدولتين، وأن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي اليمينية المتطرفة "تصعّب" الأمور عليه. وتابع "لا نملي شروطا.. لا يعود الأمر إلينا في إملاء الشروط على حكومة أجنبية ذات سيادة".