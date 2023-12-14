أونروا: مقتل 288 على الأقل في أماكن إيواء تابعة للوكالة بغزة منذ 7 تشرين الاول

اعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" إن ما لا يقل عن 288 نازحا في أماكن إيواء تابعة لها في غزة قُتلوا منذ السابع من تشرين الأول عندما هاجمت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" إسرائيل.
ولفتت "الاونروا" الى أن 271 فلسطينيا بينهم 69 طفلا قتلتهم القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، ما يجعلها "أكثر سنة يسقط فيها قتلى فلسطينيون في الضفة الغربية منذ بدء الأمم المتحدة تسجيل القتلى والجرحى".
وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن 271 فلسطينيا قُتلوا في الضفة الغربية، بما في ذلك في القدس الشرقية، منذ السابع من تشرين الأول.
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