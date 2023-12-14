نائب: البصرة تفتقر لمشاريع وهناك تقصير من الحكومة المحلية

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بغداد - ياسين صفوان - اعتبر النائب عدي عواد، أن محافظة البصرة تفتقر لمشاريع استراتيجية اساسية، فيما أشار الى وجود تقصير من قبل الحكومة المحلية بخصوص التشغيل في الشركات النفطية.

وقال عواد في حديث لـ الخليج 365، "هناك تقصير واضح من قبل الادارة المحلية والحكومة المحلية في البصرة بشأن توزيع قطع الأراضي"، معرباً عن اعتقاده أن "كل مواطن يستحق قطعة ارض يتم منحه، ولدينا مساحات شاسعة بعضها تم التجاوز عليها".



وبشأن الوضع الانتخابي، قال عواد "نحن نعتقد كتحالف نبني، عازمون على تغيير الواقع البصري الذي مع الاسف مبني على بضع الناشطين الذي يروجون لاعمال غير موجودة وهذا اعطى صورة غير واقعية".

وأضاف أن "البصرة تفتقر لمشاريع استراتيجية اساسية كبناء مستشفى حديث او مدارس او مشكلة الماء التي حتى الان لم تحل ويعاني منها المواطن البصري"، مؤكداً "هناك اموال ذهبت الى زيادات على بعض المشاريع تصل الى 20% او اكثر وعليها الكثير من علامات الاستفهام".

وتابع أن "تعيينات الامن الغذائي لم تطلق حتى الان والاسباب واضحة وهي عدم وجود اهتمام وتركيز على واقع الشباب"، مشيراً الى أنه "هناك تقصيرا واضحا من قبل الحكومة المحلية بشأن التشغيل في الشركات النفطية".