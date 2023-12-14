إعلان نتائج الانتخابات المصرية 18 ديسمبر

ابوظبي - سيف اليزيد - شعبان بلال (القاهرة)

يترقب المصريون الإعلان الرسمي لنتيجة الانتخابات الرئاسية التي خاضها 4 مرشحين، من بينهم الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد أن أجريت على مدار 3 أيام وشهدت مشاركة كبيرة على لجان الاقتراع من قبل فئات الشارع المصري كافة.

وتشير المؤشرات الأولية إلى فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بولاية جديدة لرئاسة جمهورية مصر العربية بعد حصوله الأغلبية المُطلقة لعدد الأصوات، لكن الإعلان الرسمي من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر سيكون في يوم 18 ديسمبر، وتبدأ مدة ولاية المرشح الفائز يوم 3 أبريل 2024.

وشارك أكثر من 30 مليون شخص من إجمالي نحو 67 مليون مصري لهم حق التصويت، بحسب الهيئة الوطنية للانتخابات، من إجمالي عدد السكان البالغ 104 ملايين نسمة. وتنافس في هذه الانتخابات 4 مرشحين، وهم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر، ورئيس حزب الوفد عبد السند يمامة، ورئيس حزب المصري الديمقراطي فريد زهران.

وقال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، إن الانتخابات خطوة مهمة، وضرورة في ظل الظروف المحلية والإقليمية الراهنة التي تشهد تحديات غير مسبوقة، مشيراً إلى أن هذه الانتخابات شهدت مشاركة واسعة من جميع أطياف الشارع المصري لتؤكد الوعي الشعبي بالظروف الراهنة. وأضاف الدبلوماسي المصري لـ «الاتحاد»، أن الرئيس القادم لديه مسؤوليات كبيرة تتعلق بالزيادة السكانية خلال السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى الحدود الملتهبة لمصر مع جيرانها.

وفي السياق ذاته، أوضح أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور محمد سالمان طايع أن مصر شهدت العديد من الانتخابات والاستفتاءات سواء رئاسية أو برلمانية خلال السنوات الماضية، ما انعكس على حدوث نوع من النضح والارتقاء السياسي لدى المواطن المصري، وأصبح لديه معرفة بعملية الانتخابات الرئاسية.

وشدد طايع، في تصريح لـ«الاتحاد»، على أن هذا الاستحقاق يمارسه المصريون، باعتباره حقاً وواجباً في إطار التهديدات والمتغيرات والتحديات الكبيرة التي أصبحت محيطة بمصر وتهدد أمنها القومي، لافتاً إلى أن المواطن المصري يريد أن يؤكد الاصطفاف الوطني مع القيادة السياسية ضد كل هذه التهديدات والتحديات الإقليمية والعالمية.

من جانبه، قال البرلماني المصري طارق رضوان إن الانتخابات الرئاسية شهدت مشاركة كبيرة وملحوظة من قبل جموع الشعب المصري على مدار 3 أيام، مما يعكس إرادتهم القوية في المشاركة في صناعة مستقبلهم وتحقيق تغيير حقيقي وتطور ديمقراطي.

ولفت لـ «الاتحاد»، أن نسب المشاركة الكبيرة تعزز الشرعية السياسية للرئيس الجديد وتمنحه القوة لاتخاذ القرارات الصعبة والمصيرية، وتعكس قوة الديمقراطية في مصر وتوجه رسالة قوية للعالم بأن الشعب المصري يمتلك القدرة على تحقيق تغيير إيجابي.