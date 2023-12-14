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وزير الدفاع وأمين الناتو يبحثان تعزيز الأمن الإقليمي - #عاجل

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إسرائيل تقطتع أراضي جديدة في القدس

استغلت إسرائيل الانشغال العالمي بجرائمها في غزة، وواصلت مصادرة الأراضي ونزع الملكية، وتهجير السكان من القدس الشرقية في خطة ممنهجة...

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بينما يتعرض الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن لتحقيقات تشكك في نزاهته، وإساءته المحتملة للسلطة مع نجله هانتر، يواجه عزلة دولية...

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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