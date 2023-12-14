سوليفان التقى بولي عهد السعودية اليوم ثم سيتوجه غدا إلى إسرائيل

ذكر مسؤولان أميركيان إن مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان اجتمع اليوم مع ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان في المملكة لبحث الصراع في غزة وقضايا إقليمية أخرى.

وذكر أحد المسؤولين أن "سوليفان الذي سيزور إسرائيل غدا الخميس وبعد غد الجمعة بحث مع السعوديين زيادة الجهود الدبلوماسية للحفاظ على الاستقرار في أنحاء المنطقة ومنع توسع الصراع بين إسرائيل وحماس".

وسيتوجه سوليفان إلى إسرائيل غدا الخميس وسيجري محادثات مع رئيس وزرائها بنيامين نتانياهو وأفراد من حكومة الحرب غدا وبعد غد الجمعة.

وذكر المسؤولان الأميركيان إن "سوليفان سيبحث أيضا جهود السعوديين لصد هجمات جماعة الحوثي اليمنية الحالية على السفن التجارية الدولية في البحر الأحمر". وسيجعل أساس جهوده العمل الذي قامت به السعودية والولايات المتحدة على مدى الأشهر الماضية لإحلال ما وصفه المسؤولان بالسلام الدائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

واوضح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي للصحفيين إن سوليفان سيبحث مع الإسرائيليين ضرورة أن يكونوا أكثر دقة وتحديدا في هجماتهم على أهداف حماس في غزة.

وتوقفت المفاوضات الأميركية الهادفة إلى التوصل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية بعد شن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" هجوما في السابع من تشرين الأول. لكن جميع الأطراف قالت إنها "تريد مواصلة إحياء الجهود عندما يحين الوقت المناسب".