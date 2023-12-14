شكرا لقرائتكم خبر عن "النواب الأمريكي" يوافق على فتح تحقيق لعزل بايدن.. اعرف الأسباب والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وافق مجلس النواب الأمريكي الذي يقوده الحزب الجمهوري ليل الأربعاء/الخميس، على قرار لإضفاء الطابع الرسمي على فتح تحقيق يهدف لعزل الرئيس جو بايدن.
وجاءت الموافقة على القرار بتأييد 221 صوتًا مقابل رفض 212 صوتًا، وصوّت جميع ممثلي الحزب الجمهوري لإضفاء الطابع الرسمي على التحقيق.
ويدعو القرار إلى تحديد ما إذا كانت هناك أسباب كافية لعزل بايدن، ويبحث التحقيق فيما إذا كان الرئيس قد استفاد من تعاملات نجله التجارية الخارجية، أو ما إذا كان قد أساء استخدام منصبه.
معاملات عائلته التجارية
واتخذ الأعضاء الجمهوريون في مجلس النواب يوم الخميس الماضي، خطوة نحو التفويض رسميًا بإجراء تحقيق تمهيدًا لعزل مع الرئيس جو بايدن، مرتبط بمعاملات عائلته التجارية.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن التصويت، المتوقع الأسبوع المقبل، سيتطلب من جميع أعضاء مجلس النواب أن يسجلوا تأييدهم أو معارضتهم للتحقيق الذي يسعى إليه الجمهوريون المحافظون منذ أشهر.
ويدعو القرار، الذي رعاه عضو اللجنة القضائية كيلي أرمسترونج من داكوتا الشمالية، اللجان القضائية والرقابة والأساليب والوسائل، إلى تحديد "ما إذا كانت توجد هناك أسباب كافية" لعزل بايدن.