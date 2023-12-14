شكرا لقرائتكم خبر عن "النواب الأمريكي" يوافق على فتح تحقيق لعزل بايدن.. اعرف الأسباب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وافق مجلس النواب الأمريكي الذي يقوده الحزب الجمهوري ليل الأربعاء/الخميس، على قرار لإضفاء الطابع الرسمي على فتح تحقيق يهدف لعزل الرئيس جو بايدن.

وجاءت الموافقة على القرار بتأييد 221 صوتًا مقابل رفض 212 صوتًا، وصوّت جميع ممثلي الحزب الجمهوري لإضفاء الطابع الرسمي على التحقيق.

ويدعو القرار إلى تحديد ما إذا كانت هناك أسباب كافية لعزل بايدن، ويبحث التحقيق فيما إذا كان الرئيس قد استفاد من تعاملات نجله التجارية الخارجية، أو ما إذا كان قد أساء استخدام منصبه.

معاملات عائلته التجارية