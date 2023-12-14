ارتفاع السنة اللهب.. حريق مروع في معرض ملابس الخريجين بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

شب حريق مروع في معرض الملابس بمدينة كفر الشيخ، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، ما أدى إلى التهام محتويات المعرض بالكامل.

وكان أهالي فوجئوا باشتعال حريق داخل معرض الخريجين للملابس الكائن أمام مديرية التربية والتعليم بمدينة كفر الشيخ، وارتفاع ألسنة اللهب دون معرفة أسباب نشوب الحريق فيما انتقلت عدد من سيارات الإطفاء إلى مكان الموقع للتعامل مع الحريق.

انتقل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رفقة نائبه عمرو البشبيشي، واللواء إيهاب عطية مدير أمن كفر الشيخ إلى موقع حريق معرض الملابس، لمتابعة أعمال اخماده، وتوجيه عدد أكبر من سيارات الدفاع المدني، لإخماد النيران.

وأكد شهود عيان لمصراوي أن رجال الإطفاء يبذلون جهودًا لإخماد الحريق من أجل منع امتداده للعمارة السكنية المجاورة، "عمارة الشرق" والتي تضم وحدات سكنية، ومكاتب متعددة، ومركز ثقافة كفر الشيخ.

وكشف مصدر مسئول بديوان عام محافظة كفر الشيخ عن متابعة محافظ كفر الشيخ لجهود الحماية المدنية بشأن التعامل مع الحريق والتي يجرى التعامل مع اخماده.