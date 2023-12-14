محاكمة 26 متهما بـ"حرق نقطة شرطة المنيب".. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الخميس، جلسة محاكمة 26 متهمًا بحرق نقطة شرطة المنيب في يناير 2014.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسين قنديل، وعضوية المستشارين سامي زين الدين، وعفيفي عبدالله المنوفي، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين عدة تهم منها استعراض القوة والتجمهر، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وترويع المواطنين، وإحراز أسلحة وذخيرة بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.