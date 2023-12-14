عضو "الشيوخ": إقبال الأقباط على التصويت بالانتخابات الرئاسية لم يسبق له مثيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

أشاد المهندس كامل ميشيل، عضو مجلس الشيوخ، ومنسق لجنة العلاقات العامة بالمجمع المقدس، بدور وعمل لجنة العلاقات العامة بالمجمع المقدس بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية في جميع الإيبارشيات بالمحافظات المختلفة وذلك للمساهمة الكبيرة فى التوعية والتشجيع لمشاركة الأقباط فى الانتخابات وتنسيق العمل فى الانتخابات الرئاسية الحالية.

وأشار إلى أن لجنة العلاقات العامة ومقررها الأنبا بيمن مطران قوص ونقادة وفروعها فى جميع الإيبارشيات قدمت نموذجًا وطنيًا فى التنظيم والمشاركة المجتمعية الفعالة عن طريق تشجيع وحث المواطنين على التصويت في الانتخابات تنفيذًا لتوجيهات البابا تواضروس الثاني الذى كان حريصًا على تشجيع أبنائه بتأدية واجبهم الدستوري بالمشاركة فى هذا الاستحقاق وتنفيذًا لتوصيات وخطة عمل لجنة العلاقات العامة تحت شعار "كن إيجابيًا" وهو ما ظهرت ثماره ونتائجه الإيجابية فى هذه الانتخابات التى سجلت أعلى مشاركة إيجابية لأقباط، متمثلة فى الحضور الكبير للتصويت داخل اللجان وأيضًا العديد من المسيرات التي شارك فيها المطارنة والأساقفة وجميع أطياف المجتمع فى إطار وطني كشف عن قوة وتماسك الشعب المصري.

وثمن كامل نتائج عمل اللجنة بالأيبارشيات الذى كشف عن تنوع ظهر فى مشاركة جميع الأقباط بمختلف أطيافهم من القيادات الكنيسة والشباب وكبار السن والمرأة ورهبان الأديرة وحرصهم على التواجد على مدار الثلاثة أيام التى أجريت فيها العملية الانتخابية.

وتابع: سجلت جميع الإيبارشيات والكنائس على مستوى الجمهورية هذا الظهور المتميز الأول من نوعه، ليكون بمثابة توثيق بالصوت والصورة لوطنية الأقباط المعتادة فى مساندة الوطن ودعمه فى كل الفعاليات والمناسبات التى يحتاج فيها وطننا الغالى مصر لأبنائه.