شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مكاسب حققتها أفريقيا فى قمة المناخ كوب 28 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح “COP28” في تعظيم آمال القارة السمراء من أجل الخروج بنتائج استثنائية من هذا المؤتمر، لجهة دعم جهود التكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية التي تعاني منها دول القارة أكثر من أي مكان آخر، رغم محدودية مساهمتها في الانبعاثات.

وكشفت دراسة لمركز فاروس للدراسات الاستراتيجية والمتخصص في الشئون الافريقية أنه أفسح المؤتمر المجال للدول الأفريقية من أجل التعبير عن تطلعاتها على نحو أوسع، وتبادل تلك التطلعات مع شركاء التنمية، وإطلاق مبادرات جديدة هادفة إلى تسريع خطوات دول القارة في مضمار التحول الأخضر، والتغلب على التحديات الناجمة عن التغير المناخي، ومنها أخيراً مبادرة التصنيع الأخضر، التي تعكس تطلعات أفريقية واسعة، وجاءت تلك المكاسب

1- استجابة عالمية أكبر لاحتياجات تمويل التكيف في القارة السمراء

2- معالجة تأثير تغير المناخ وبناء القدرة على الصمود

3- زيادة وتيرة تمويل التكيف على نحو يضمن للقارة السمراء مواجهة أعباء آثار التغيرات المناخية

4- الدعوة إلى نافذة العمل المناخي لتقديم تقنيات زراعية مقاومة للمناخ لنحو 20 مليون مزارع

5- إعادة تأهيل مليون هكتار من الأراضي المتدهورة علاوة على توفير المياه والصرف الصحي والخدمات الصحية لنحو 18 مليون شخص، والطاقة المتجددة لما يقرب من 10 ملايين شخص.

6- تنفيذ ممارسات زراعية ذكية مناخياً مثل الزراعة المتجددة، والإدارة المتكاملة لخصوبة التربة، والري بالطاقة الشمسية

7- تعبئة الاستثمارات الاستراتيجية من المستثمرين من القطاعين العام والخاص لمعالجة قضايا الأمن الغذائي، وتحسين سبل العيش، وخلق فرص عمل خضراء.