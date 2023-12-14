وزير الدفاع وأمين الناتو يبحثان تعزيز الأمن الإقليمي ‏قام وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، بالاتصال هاتفيا بالأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، واستعرض الجانبان مجالات... الرياض : الرياض : دوت الخليج 01 جمادى الآخرة 1445 هـ 01 جمادى الآخرة 1445 هـ إسرائيل تقطتع أراضي جديدة في القدس استغلت إسرائيل الانشغال العالمي بجرائمها في غزة، وواصلت مصادرة الأراضي ونزع الملكية، وتهجير السكان من القدس الشرقية في خطة ممنهجة... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 29 جمادى الأولى 1445 هـ 29 جمادى الأولى 1445 هـ بايدن بين العزل وضياع مصداقية أمريكا بينما يتعرض الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن لتحقيقات تشكك في نزاهته، وإساءته المحتملة للسلطة مع نجله هانتر، يواجه عزلة دولية... أبها: فوزية سلامي أبها: فوزية سلامي 29 جمادى الأولى 1445 هـ 29 جمادى الأولى 1445 هـ الفظائع تلاحق قاصرات الروهينجا تدفع الظروف المتدهورة في ميانمار ومخيمات اللاجئين في بنجلاديش المجاورة العشرات من فتيات الروهينجا القاصرات إلى ماليزيا للزواج... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 29 جمادى الأولى 1445 هـ 29 جمادى الأولى 1445 هـ جاسبر يتحول عاصفة من الفئة الثانية أثناء عبوره إستراليا ذكر ستيفن مايلز نائب رئيس وزراء ولاية كوينزلاند إن قوة الإعصار الاستوائي جاسبر اشتدت وتحولت إلى عاصفة من الفئة الأولى على مقياس... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 29 جمادى الأولى 1445 هـ 29 جمادى الأولى 1445 هـ رؤساء أركان التحالف الإسلامي العسكري يجتمعون بالرياض عقد التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اليوم، في الرياض، الاجتماع الثاني لرؤساء الأركان بالدول الأعضاء والدول الداعمة،... الرياض :دوت الخليج الرياض :دوت الخليج 29 جمادى الأولى 1445 هـ 29 جمادى الأولى 1445 هـ التعاون الإسلامي تدعو لإلزام إسرائيل بقرار وقف إطلاق النار رحبت منظمة التعاون الإسلامي ، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية ، وبضمان... جدة :دوت الخليج جدة :دوت الخليج 29 جمادى الأولى 1445 هـ 29 جمادى الأولى 1445 هـ

كانت هذه تفاصيل خبر مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية الـ26 لمساعدة الفلسطينيين في غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.