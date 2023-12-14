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وزير الدفاع وأمين الناتو يبحثان تعزيز الأمن الإقليمي
قام وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، بالاتصال هاتفيا بالأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، واستعرض الجانبان مجالات...
إسرائيل تقطتع أراضي جديدة في القدس
استغلت إسرائيل الانشغال العالمي بجرائمها في غزة، وواصلت مصادرة الأراضي ونزع الملكية، وتهجير السكان من القدس الشرقية في خطة ممنهجة...
بايدن بين العزل وضياع مصداقية أمريكا
بينما يتعرض الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن لتحقيقات تشكك في نزاهته، وإساءته المحتملة للسلطة مع نجله هانتر، يواجه عزلة دولية...
الفظائع تلاحق قاصرات الروهينجا
تدفع الظروف المتدهورة في ميانمار ومخيمات اللاجئين في بنجلاديش المجاورة العشرات من فتيات الروهينجا القاصرات إلى ماليزيا للزواج...
جاسبر يتحول عاصفة من الفئة الثانية أثناء عبوره إستراليا
ذكر ستيفن مايلز نائب رئيس وزراء ولاية كوينزلاند إن قوة الإعصار الاستوائي جاسبر اشتدت وتحولت إلى عاصفة من الفئة الأولى على مقياس...
رؤساء أركان التحالف الإسلامي العسكري يجتمعون بالرياض
عقد التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اليوم، في الرياض، الاجتماع الثاني لرؤساء الأركان بالدول الأعضاء والدول الداعمة،...
التعاون الإسلامي تدعو لإلزام إسرائيل بقرار وقف إطلاق النار
رحبت منظمة التعاون الإسلامي ، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية ، وبضمان...
كانت هذه تفاصيل خبر مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية الـ26 لمساعدة الفلسطينيين في غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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