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مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية الـ26 لمساعدة الفلسطينيين في غزة

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وزير الدفاع وأمين الناتو يبحثان تعزيز الأمن الإقليمي

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