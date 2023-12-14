شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الحرية المصرى: مشاركة الشباب بالانتخابات تؤكد حرصهم على استكمال بناء الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب معتز محمود، نائب رئيس حزب الحرية المصرى، إن الانتخابات الرئاسية 2024 شهدت إقبالا كبيرا من قبل الشباب، وهناك حرص من الجميع على المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري الأبرز.

وأضاف محمود، أن مشاركة الشباب تؤثر بشكل كبير فى حسم هذا الاقتراع الرئاسي، كما أنه دليل على الوعي السياسي بين الشباب وتفاعلهم مع كافة القضايا التي تهم الوطن، لافتا إلى أن المشاركة الإيجابية للشعب المصري بكثافة فى هذه الانتخابات عكس وعيه وإدراكه للحظة الفارقة التى تمر بها الدولة المصرية، وذلك في ظل ما يواجهها من تحديات محلية وإقليمية، والتي تتطلب الحفاظ على أمن واستقرار هذا الوطن.

وأكد نائب رئيس حزب الحرية المصرى، أن الفترة الأخيرة شهدت تمكين للشباب في مختلف القطاعات، ومن ثم انعكس ذلك على ممارسة العمل العام، والجميع حريص على ممارسة حقه الدستوري لبناء المجتمع المصرى.