"الجزيرة": تجدد الاشتباكات بين مقاومين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية قرب مخيّم جنين

أفادت قناة "الجزيرة"، عن "تجدد الاشتباكات بين مقاومين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية عند دوار السينما قرب مخيم جنين".
وأمس اقتحم الجيش الإسرائيلي جنين ما أدى إلى اشتباكات تكررت أكثر من مرّة، في في وقت تواصل فيه القوات الإسرائيلية استهداف المخيّم تزامنًا مع الحرب على قطاع غزة.
وكانت قد أعلنت كتائب "القسام" في مخيّم جنين، "أننا استهدفنا مع فصائل المقاومة آليات قوات الاحتلال بالمخيّم ما أدى لوقوع إصابات في صفوفه".
ولفتت إلى أنّ "المخيم سيبقى شوكة في حلق الاحتلال وسنثأر لشهداء جنين وغزة ومعركتنا مستمرة حتى دحره".
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