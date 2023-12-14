التحكم المروري: 20 جريحا نتيجة انقلاب باص على جسر الفهود ضبية

افادت غرقة التحكم المروري التابعة لقوى الامن الداخلي عن "سقوط 20 جريحا نتيجة انقلاب الباص على جسر الفهود ضبية". وفي وقت سابق، افادت عن "انقلاب باص لنقل الركاب على جسر الفهود ضبية ووقوع عدد من الجرحة".

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