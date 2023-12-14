"النشرة": حال من الترقب والحذر الشديدين يخيم على القطاع الشرقي من جنوب لبنان

افاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، عن ان "يسود القطاع الشرقي من جنوب لبنان هذا الصباح حال من الترقب والحذر الشديدين، إذ وسعت القوات الاسرائيلية دائرة اعتداءاتها على المنطقة الحدودية في قضاء حاصبيا انطلاقا من محور سهل المجيدية الغجر خراج بلدة الماري ومنطقة الغابة والشريف خراج الفرديس وكفرحمام وكفرشوبا ومزارع شبعا ومرتفعات حرمون خراج بلدة شبعا امتدادا حتى أجواء البقاع الغربي واقليم خاصة فوق تلال عرمتى الريحان وجبل صافي". واشار الى ان "هذا الهدوء خرقه من حين لآخر تحليق للطيران المروحي التجسسي نوع ام كا فوق المنطقة استمر حتى الفجر".

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