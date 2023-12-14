عبدالله: لاقرار قانون استقلالية القضاء على قاعدة انتخاب كامل اعضاء المجلس

ذكر النائب بلال عبدالله، "أننا ندخل الجلسة التشريعية كلقاء ديمقراطي بموقف ثابت كنّا قد اعلناه سابقا بضرورة اقرار قانون استقلالية القضاء على قاعدة انتخاب كامل اعضاء مجلس القضاء الاعلى، تكريسًا وترجمة لاستقلالية فعلية عن الضغوطات السياسية والحسابات الطائفية والفئوية".

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