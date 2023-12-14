شكرا لقرائتكم خبر عن معاهدة بين بريطانيا واليابان وإيطاليا لتطوير طائرة مقاتلة متقدمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت بريطانيا واليابان وإيطاليا وقعت معاهدة دولية لتأسيس برنامج جوي قتالي يهدف إلى تطوير طائرة مقاتلة متقدمة.

وتأتي الاتفاقية بعد عام من إطلاق الدول الثلاث أول تعاون كبير بينها في مجال الصناعات الدفاعية، من خلال دمج جهود منفصلة للندن وطوكيو لمقاتلات الجيل التالي.

ويتعين أن توافق برلمانات كل دولة على الاتفاقيةالتي تهدف إلى وصول المقاتلات لمرحلة الطيران بحلول 2035.

ومن المقرر إطلاق مرحلة التطوير المشترك للبرنامج في 2025.

الأمن العالمي

وقال وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس اليوم الخميس: "برنامجنا الرائد عالميًا للطائرات المقاتلة يهدف إلى أن يكون حاسمًا للأمن العالمي، ونواصل إحراز تقدم إيجابي كبير باتجاه تسليم الطائرات الجديدة للقوات الجوية" في البلدان المشاركة.

والتقى شابس ونظيريه الياباني مينورو كيهارا والإيطالي جويدو كروزيتو في طوكيو اليوم الخميس.

وقالت الحكومة البريطانية، إن الطائرة الشبح الأسرع من الصوت ستحتوي على رادار يمكنه توفير بيانات أكثر بـ10 آلاف مرة من الأنظمة الحالية.